Командир "Клим" рассказал о ситуации на Северском направлении СВО.

Военнослужащие на российском танке Т-90М "Прорыв" поддерживают тульских десантников плотным огнем в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы заметили, что сложность работы на Северском направлении заключается не только в напряженном противостоянии противнику в ежедневном режиме, но также и рельефе местности. Эксперты говорят о том, что периодически техника выезжает на территорию для того, чтобы дать ВСУ понять, что Россия остается на занимаемых позициях. Соответствующей информацией поделился командир танка с позывным "Клим".

Выслеживали "Град", который работал по нашему тылу. Мы его всю ночь караулили. Вечером увидели, где он вышел, всю ночь следили за ним. Наутро увидели, как он вышел на новую позицию работать. Успели его заметить. На размышления было буквально 5-6 секунд. Отдание целеуказаний - и тут же выстрел. Цель была поражена. командир танка

Военнослужащий добавил, что после вмешательства Т-90М в бой украинские националисты отошли от участка земли с большими потерями, при этом противник бросил на месте подбитую технику, своих раненых и погибших солдат.

Группировка "Восток" уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России