Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Бойцы "Восточной" группировки Вооруженных сил России уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции восемь опорных пунктов противника, а также пресекли эвакуацию подбитой техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами за 23 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт заметил, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации.

Нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Известно, что артиллерия дополнительно уничтожила опорный пункт ВСУ, расположенный северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой, размещенные в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки на территории Донецкой народной республики. ВБлизи Старомайорского поражен склад боеприпасов, а также четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы. Была сорвана попытка ротации боевых подразделений ВСУ в районе Новодаровки и уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки.

В Ливию прибыла делегация российского Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России