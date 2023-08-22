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В Ливию прибыла делегация российского Минобороны

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Делегацию от России возглавил генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Делегация российского министерства по обороне прилетела с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Соответствующее заявление в собственных социальных сетях сделали представители пресс-службы ведомства. Специалисты пояснили, что группу возглавил в иностранной поездке заместитель главы Минобороны РФ, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Известно, что речь идет о первом официальном визите российских военнослужащих в эту страну.

В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что визит в Ливию стал возможен по результатам российско-ливийских переговоров, состоявшихся на 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума "Армия-2023".

МО РФ сообщило об уничтожении катера с десантниками ВСУ около острова Змеиный.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: ливия, минобороны, юнус-бек евкуров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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