ВСУ пытались использовать в Курской области иностранную технику Marder и Stryker.

Российские военнослужащие из "Северной" группировки войск отразили попытки прорыва армии киевского режима через Малую Локню Суджанского района Курской области на машинах пехоты Marder и Stryker. Отечественные бойцы заняли оборону в здании исправительной колонии под номером 11, а противник лишился около десяти БТР и около 100 человек живой силы. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker, использование ударных БПЛА, личный состав во взаимодействии с пограничной службой грамотно организовал оборону и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заранее эвакуировали гражданский персонал и заключенных. Также защитники страны превратили учреждение в крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса прилегающих зданий. По периметру территории были возведены необходимые сооружения. Позиции ВС РФ удерживали на протяжении нескольких дней. Военнослужащим приходилось открывать огонь артиллерии вблизи от собственных позиций. Их поддерживали экипажи армейской авиации, которые совершали воздушные удары по резервам противника.

Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ с наемниками из Польши.

Фото и видео: Минобороны России