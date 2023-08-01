Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ с наемниками из Польши

"Днепр" выполнил задачу в зоне проведения СВО в Херсонской области.

Российские противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" сорвали высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на морское побережье Днепровского лимана, расположенного на Кинбурнской косе в Херсонской области. Специалисты поразили из ПТРК "Корнет" два десантных катера армии киевского режима. Противник лишился свыше 10 человек, в списке которых были польские военнослужащие. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

При подходе катеров к нашему берегу противник при помощи дистанционно управляемых боевых катеров открыл массированный артиллерийский огонь по побережью... сообщение пресс-службы Минобороны РФ

Вооруженным силам Украины удалось разминировать небольшой участок берега с помощью подрыва управляемого боевого катера, поэтому их диверсионно-разведывательная группа попыталась высадиться на берег. Однако противники были ликвидированы во время стрелкового боя. В числе уничтоженной ДРГ были иностранные военнослужащие из Польши. При себе у них найдены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. На татуировках этих людей российские силы выявили нацистскую символику, по словам командира противотанкового взвода с позывным "Москит".

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Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС