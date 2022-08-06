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В Монголии состоялся основной этап совместного военного учения "Селенга-2024"

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Войска двух стран отработали проведение контртеррористической операции по освобождению населенного пункта.

В Монголии состоялся основной этап совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск двух стран провела розыгрыш практических действий. В ходе учений силы отработали проведение контртеррористической операции по освобождению населенного пункта, захваченного условными незаконными вооруженными формированиями. Также военнослужащие РФ и Монголии провели разгром и уничтожение отступающего противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Бук-2М".

Видео: Минобороны России

Теги: военное учение, минобороны россии, монголия, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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