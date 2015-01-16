Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции потеряли до 115 военнослужащих. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный офицер, начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии. Военнослужащие РФ смогли отразить четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, находящиеся в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Военные уничтожили две боевые бронированные машины противника, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 американского производства, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20.

В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 американского производства. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в районе Клещеевки.

Фото и видео: Минобороны России