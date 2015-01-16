Офицер "Юга" рассказал о работе на СВО.

Российские Вооруженные силы из "Южной" группировки сил на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки отразили пять атак противника вблизи города Артемовска.Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный офицер "Юга". В общей сложности специалисты ликвидировали более 250 человек личного состава и 15 единиц техники Вооруженных сил Украины. В этот перечень попал зенитено-ракетный комплекс "Стрела-10", три гаубицы западного производства (две Д-20 и одна Д-30),самоходные артиллерийские установки Krab польского изготовления и одно орудие M119 американского производства. Работа выполнялась при участии артиллерии и авиации.

Отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны, три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. офицер "Юга" на СВО

Эксперт подчеркнул, что наДонецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка.

Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России