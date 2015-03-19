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Киев потерял более 60 боевиков на Краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские Вооруженные силы из "Центральной" группировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки отразили две атаки противника. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт добавил, что в боевых задачах помогали артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы. Противник лишился свыше 60 человек личного состава, а также двух бронированных машин, двух пикапов, две гаубицы.

В течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно в районах населенных пунктов Торское и Кузьмино  в Донейкой народной республике нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В МО РФ сообщили о нанесении огневого поражения бригаде теробороны ВСУ у Кисловки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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