Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские Вооруженные силы из "Центральной" группировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки отразили две атаки противника. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт добавил, что в боевых задачах помогали артиллерия, авиация и тяжелые огнеметные системы. Противник лишился свыше 60 человек личного состава, а также двух бронированных машин, двух пикапов, две гаубицы.

В течение суток отражены две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно в районах населенных пунктов Торское и Кузьмино в Донейкой народной республике нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В МО РФ сообщили о нанесении огневого поражения бригаде теробороны ВСУ у Кисловки.

Фото и видео: Минобороны России