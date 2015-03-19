В МО РФ сообщили о нанесении огневого поражения бригаде теробороны ВСУ у Кисловки

Российские военнослужащие "Западной" группировки сил на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили комплексное огневое поражение бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенной в районе Кисловки Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации.
Нанесли поражение 103-й бригаде ВСУ. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"
Морпехов ТОФ наградили за мужество в ходе спецоперации.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все