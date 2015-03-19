Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие "Западной" группировки сил на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили комплексное огневое поражение бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенной в районе Кисловки Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации.

Нанесли поражение 103-й бригаде ВСУ. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Морпехов ТОФ наградили за мужество в ходе спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России