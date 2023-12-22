Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Мотострелковые подразделения разгромили обороняющиеся подразделения 103 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины и полностью овладели населенным пунктом Табаевка. Задачи выполнены при поддержке огня из танков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Кроме этого, в районе Синьковки мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30 и 32 механизированных бригад ВСУ. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Во время контрбатарейной борьбы расчет самоходного миномета большой мощности 2С7 "Малка" ликвидировал буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" ВСУ. Противник лишился до одной роты живой силы, гаубицы "Мста-Б", четырех минометов и пунктом управления беспилотниками.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России