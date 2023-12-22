Боевые действия велись на Донецком направлении.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Также в военном ведомстве сообщили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России