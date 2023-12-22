Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, российские ПВО сбили украинские беспилотники.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп механизированной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Кроме того, российские ПВО сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески (ДНР).

Ранее Воробьев сообщил о подключении к теплу 90% домов Климовска.

Видео: Минобороны России