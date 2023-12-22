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Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

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Кроме того, российские ПВО сбили украинские беспилотники.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп механизированной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Кроме того, российские ПВО сбили украинские беспилотники в районах населенных пунктов Водяное, Белогоровка, Марьинка, Ямполовка, Спорное, Пески (ДНР).

Ранее Воробьев сообщил о подключении к теплу 90% домов Климовска.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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