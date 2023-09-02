Штурмовые подразделения 40-й бригады морской пехоты ТОФ с Камчатки находятся на самых напряженных участках СВО.

Морпехов ТОФ наградили за мужество в ходе спецоперации. Специалисты из пресс-службы министерства по обороне напомнили о том, что второго сентября отмечается День российской гвардии. В преддверии праздника в зоне проведения специальной военной операции состоялось награждение отличившихся в боях военнослужащих морской пехоты ТОФ. Стоит отметить, что морпехи Камчатки отмечают этот праздник впервые. Это связано с тем фактом, что в июле текущего года глава государства присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской, дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование "Гвардейская".

Напомним, что о подвигах морпехов с Дальнего Востока стало широко известно в начале осени 2022 года, когда командир танкового взвода камчатской морской пехоты Руслан Курбанов получил звание Героя России. Таким образом Верховный Главнокомандующий страны оценил мужественные действия офицера по штурму поселка Гостомель в Киевской области. Уточняется, что боевым взводом Курбанова ликвидировано более трех с половиной десятков единиц тяжелой и легкобронированной техники местных формирований на Украине.

Напомним, что в октябре 2022 года штурмовые части 40-й бригады морской пехоты совместно со специалистами из Владивостока провели ожесточенное сражение за контроль над населенным пунктом Павловка. Эта миссия обеспечила тактическое превосходство и подготовку к штурму Угледара. А 14 ноября 2022 года российское министерство по обороне подтвердило взятие Павловки подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота. Далее, в феврале 2023 года представители 40-й бригады совместно с камчатскими танкистами и подразделениями 155-й отдельной бригады совершили ожесточенный штурм города Угледар в Волновахском районе в Донецкой Народной Республики.

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Фото и видео: Минобороны России