Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил овладели двумя опорными пунктами и отразили пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что противник лишился до одной роты солдат. А в рамках контрбатарейной борьбы вблизи населенных пунктов Ковшаровка и Подолы специалистами из РФ уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.Боевым расчетом ЗРК "Тор" поражены два беспилотника "Лелека-100" и "Валькирия", находившиеся в районах Ковалевки и Краснореченского.

Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Сергей Зыбинский заметил, что штурмовые подразделения продолжили наступательные действия и даже овладели в ходе сражений двумя опорными пунктами. Дополнительно военные ликвидировали более взвода ВСУ.

Российские силы выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском.

Фото и видео: Минобороны России