Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы "Восточной" при помощи реактивного и ствольного оружия группировки сил поразили на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки пункт управления беспилотной авиацией, опорный пункт со станцией спутниковой связи, а также пункт управления подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге со СМИ от 2 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Поражены пункт управления подразделений ВСУ в районе западнее Времевки <...>, опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ севернее Владимировки. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что боевые передовые подразделения группировки обеспечили поражение противника, чтобы ВСу не смогли продолжать наступательные действия. Дополнительно авиация ликвидировала места скопления живой силы противника в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки на территории Донецкой Народной Республики. В рамках контрбатарейной борьбы специалистами уничтожены буксируемая гаубица Д-30, размещенная севернее Новодонецкого, минометный расчет восточнее Урожайного <...>. А расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" получилось сбить беспилотник самолетного типа "Валькирия".

В Минобороны РФ сообщили об остановке танками Т-90М "Прорыв" атаки ВСУ под Северском в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России