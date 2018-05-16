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В Минобороны РФ сообщили об остановке танками Т-90М "Прорыв" атаки ВСУ под Северском в ДНР

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Тульские десантники выполнили задачу в зоне СВО.

Боевые экипажи танков Т-90М "Прорыв" остановили попытку Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции атаковать позиции российских сил, размещенные на северском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Ролик опубликован в социальных сетях в День российской гвардии.

 Танки Т-90М "Прорыв" выдвигаются на боевую позицию и уничтожают технику ВСУ, отразив атаку.

пресс-служба Минобороны РФ

Танкисты из Тульской области отработали в зоне СВО по наступающему личному составу противника прямой наводкой, а также военнослужащие вынудили их отказаться от дальнейшего продвижения в сторону позиций России.

Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, минобороны, сво, северское направление, т-90м прорыв, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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