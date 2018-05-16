В Минобороны РФ сообщили об остановке танками Т-90М "Прорыв" атаки ВСУ под Северском в ДНР

Тульские десантники выполнили задачу в зоне СВО.

Боевые экипажи танков Т-90М "Прорыв" остановили попытку Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции атаковать позиции российских сил, размещенные на северском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Ролик опубликован в социальных сетях в День российской гвардии.

Танки Т-90М "Прорыв" выдвигаются на боевую позицию и уничтожают технику ВСУ, отразив атаку. пресс-служба Минобороны РФ

Танкисты из Тульской области отработали в зоне СВО по наступающему личному составу противника прямой наводкой, а также военнослужащие вынудили их отказаться от дальнейшего продвижения в сторону позиций России.

Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма.

Фото и видео: Минобороны России