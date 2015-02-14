Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО вблизи полуострова.

Морская авиация от Черноморского флота России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что отечественные самолеты ликвидировали четыре военных катера противника, а также до 50 человек личного состава ВСУ.

Установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации ЧФ сорвать попытку высадки отряда Сил специальных операций на побережье Крыма для совершения террористических акций. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения.

Фото и видео: Минобороны России