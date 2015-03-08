Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что были поражены до 19 человек личного состава противников, а также 13 единиц техники по южнодонецкому и запорожскому направлениям. Речь идет о двух танка, шести боевых бронированных машин, двух автомобилей, гаубице "Мста-Б", артиллерийской системы М777 американского производства и гаубице "FH-70".

Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное. Поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки "Восток" огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, размещенных в районах Луговского и Марфополя. Вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России