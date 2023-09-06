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Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

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Денис Пушилин назвал "горячее" направление СВО в ДНР.

Вооруженные силы Украины несколько раз пытались "прощупать оборону" на участке "Новомайорское - Новодонецкое", однако попытки противников были отбиты, а ситуация остается под контролем российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".  Он заметил, что южнодонецкое направление остается одним из самых горячих в зоне проведения специальной военной операции.

Были несколько попыток противника по рубежу Новомайорское - Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно, нет никаких предпосылок, что она как-то может поменяться.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, соловьёв live, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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