Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска

Врио главы ДНР рассказал о ситуации в зоне СВО.

По флангам города Артемовска продолжаются боевые действия. В настоящее время Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать по линии "Клещеевка-Андреевка", ведется борьба за решающие высоты. Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об этом в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт добавил, что боевые подразделения России также предпринимают попытки контратаковать и улучшить свои позиции.

Бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. По линии Клещеевка-Андреевка - там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определённых этапах, но существенных изменений нет. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о встрече с Путиным.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live