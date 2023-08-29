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Пушилин рассказал о встрече с Путиным

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Врио главы ДНР оценил свой визит в Кремль, который состоялся в прошлый четверг.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.  Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".  Гость программы заметил, что рабочий визит в Москву, в котором он общался с главой государства, прошел для нового региона страны результативно. Он пояснил, что лидер РФ поддержал много инициатив, на которые уже даны поручения.

Достаточно много инициатив, которые обсуждались в рабочей части встречи, уже были поддержаны и сейчас уже соответствующие поручения как на региональном уровне, так и на федеральном уровне были даны. Здесь вопросы касаются жителей ДНР.

Денис Пушилин, врио главы ДНР.

Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

 

Теги: владимир путин, денис пушилин, днр, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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