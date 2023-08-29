Пушилин рассказал о самых горячих точках в ДНР

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении СВО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о самых "горячих" точках в российском регионе. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". По мнению специалиста, такими линиями фронта для ДНР становятся сейчас Урожайное и Старомайорское. Эти населенные пункты располагаются "серой зоне" специальной военной операции на Украине. Еще одной из "горячих" точек СВО гость программы назвал Приютное.

Урожайное, Старомайорское, где противник. Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном – негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают. Денис пушилин, врио главы ДНР

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live