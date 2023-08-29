Пушилин: гибель гражданских после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов возросла

Врио главы ДНР рассказал о нападениях ВСУ на мирное население.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том что гибель гражданских лиц после начала применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов кратно возросла. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".

Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ защиты людей. Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность. Здесь нужно принимать дополнительные меры, возможности такие есть. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live