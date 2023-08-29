  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин: гибель гражданских после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов возросла

0 0

Врио главы ДНР рассказал о нападениях ВСУ на мирное население.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том что гибель гражданских лиц после начала применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов кратно возросла. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".

Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ защиты людей. Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность. Здесь нужно принимать дополнительные меры, возможности такие есть.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, кассетные боеприпасы, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии