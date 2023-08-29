Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске

Врио главы ДНР оценил обстановку в регионе.

Денис Пушилин рассказал о ситуации в городе Артемовске. Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики в эфире проекта "Соловьев Live" пояснил, что фланги на данном направлении специальной военной операции удерживаются военнослужащими, а ситуация на территории стабилизируется.

Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что Артемовск – крупный город в ДНР, расположенный к северу от административного центра в Донецке. По результатам боевых действий летом 2014 года населенный пункт остался на подконтрольной киевскому режиму территории. Город был освобожден 20 мая 2023 года, а на текущий момент он полностью находится под контролем российских войск.

Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live