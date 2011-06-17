Врио главы ДНР отметил, что за полтора года получилось восстановить даже сильно разрушенные дома.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения. Об этом он заявил на выступлении в честь Дня строителя.

По словам Пушилина, нынешний Мариуполь не узнать в целом. Он подчеркнул, что сейчас этот город отличается от того, что было после освобождения. Врио главы региона отметил, что за полтора года получилось восстановить даже сильно разрушенные дома. Пушилин пожелал строителям крепости духа, а также напомнил, что они нужны Донбассу.

Ранее Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений.

Видео: Telegram / Д.В. Пушилин