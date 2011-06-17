Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения. Об этом он заявил на выступлении в честь Дня строителя.
По словам Пушилина, нынешний Мариуполь не узнать в целом. Он подчеркнул, что сейчас этот город отличается от того, что было после освобождения. Врио главы региона отметил, что за полтора года получилось восстановить даже сильно разрушенные дома. Пушилин пожелал строителям крепости духа, а также напомнил, что они нужны Донбассу.
Ранее Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений.
Видео: Telegram / Д.В. Пушилин
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