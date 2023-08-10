Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на боевой линии в зоне СВО.

Ситуация в городе Артемовске (украинское название населенного пункта - Бахмут) остается без изменений, так как на территории продолжаются постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. оответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что по другим направлениям проведения специальной военной операции улучшения заметны. В частности, на марьинском маршруте в плане позиций нет существенных изменений, однако регулярные попытки атаки противника не приносят им никакого результата, кроме больших потерь личного состава и техники. По авдеевскому пути зафиксированы улучшения, так как бойцы планомерно и аккуратно продвигаются вперед.

По Артёмовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию полноценному. Денис Пушилин, врио главы ДНР

врио главы нового российского региона подчеркнул, что ситуацию по флангам Артемовска удалось стабилизировать,так как там постепенно ослабевает контроль противника над частью ранее занятых им высот. В северной части ситуация военнослужащими контролируется "более уверенно". Однако пока что нельзя говорить о полном выбивании ВСУ, но бойцы противника удерживаются еле-еле.

Пушилин заявил, что ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live