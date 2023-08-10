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Пушилин заявил, что ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР

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Врио главы ДНР рассказал о том, что противник был отброшен назад.

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины при поддержке бронетехники зашли в северную часть населенного пункта Урожайное, расположенного в Донецкой Народной Республики, однако затем с большими потерями после удара российской артиллерии и авиации отступили на ранее занятые позиции.  Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник из нового российского региона подчеркнул, что противник задействовал в своей работе бронированную технику, а не только пехоту.

Причем, что характерно, использовались в данном случае сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад вооруженных формирований Украины.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: в результате боев за Клещеевку от населенного пункта "почти ничего не осталось".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, соловьёв live, урожайное
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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