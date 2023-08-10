Пушилин: в результате боев за Клещеевку от населенного пункта "почти ничего не осталось"

Населенный пункт Клещеевка вся перерыта от боевых снарядов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник отметил, что в ходе сражений за территории от Клещеевки "практически ничего не осталось".
От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от ударов противника.
Денис Пушилин, врио глав
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ атаковать в районе Майорска.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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