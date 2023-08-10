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Пушилин: в результате боев за Клещеевку от населенного пункта "почти ничего не осталось"

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на авдеевском направлении.

Населенный пункт Клещеевка вся перерыта от боевых снарядов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник отметил, что в ходе сражений за территории от Клещеевки "практически ничего не осталось".

От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от ударов противника.

Денис Пушилин, врио глав

Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ атаковать в районе Майорска.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: авдеевкое направление, всу, денис пушилин, днр, клещеевка, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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