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Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ атаковать в районе Майорска

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Врио главы ДНР рассказал о попытках ВСУ атаковать ВС РФ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины пытаются идти в наступление в районе населенного пункта Майорск, размещенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал  временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Глава российского региона добавил, что существенных изменений в боевых позициях сторон не фиксируется в зоне проведения специальной военной операции на данном направлении.

Одна из горячих точек - это Майорск, где противник пытается атаковать. Наши подразделения отражают атаки, существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

ВСУ уже с трудом перебрасывают резервы в Авдеевку, заявил Пушилин.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, сво, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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