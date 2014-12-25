Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ атаковать в районе Майорска

Врио главы ДНР рассказал о попытках ВСУ атаковать ВС РФ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины пытаются идти в наступление в районе населенного пункта Майорск, размещенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Глава российского региона добавил, что существенных изменений в боевых позициях сторон не фиксируется в зоне проведения специальной военной операции на данном направлении.

Одна из горячих точек - это Майорск, где противник пытается атаковать. Наши подразделения отражают атаки, существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг. Денис Пушилин, врио главы ДНР

ВСУ уже с трудом перебрасывают резервы в Авдеевку, заявил Пушилин.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live