ВСУ уже с трудом перебрасывают резервы в Авдеевку, заявил Пушилин

Денис Пушилин рассказал о ситуации на СВО.

На авдеевском направлении в Донецкой народной республики российские военнослужащие продвигаются вперед с трудом, так как противник все еще имеет возможность перебрасывать дополнительные боевые резервы в населенный пункт Авдеевка. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин.

Здесь нашим подразделениям достаточно тяжело удается продвижение вперед, но продвигаются, при это отражая атаки противника достаточно регулярно. Противник имеет возможность перебрасывать, не скажу, что беспрепятственно, резервы в саму Авдеевку. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт подчеркнул, что из Авдеевки ВСУ наносят удары по гражданским объектам города Донецка. В связи с этой ситуацией бойцы рассчитывают и нацелены на то, чтобы эта гроза была как можно быстрее купирована.

Пушилин сообщил о переброске больших сил ВСУ на Старомайорское.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live