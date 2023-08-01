Пушилин сообщил о переброске больших сил ВСУ на Старомайорское

Врио главы ДНР рассказал ситуации на угледарском направлении.

Вооруженные силы Украины бросают большие силы на населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, не считаясь с потерями личного состава. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что говорит об одной из самых горячих точек противостояния, так как туда противник периодически заходит. Однако его выбирают с территории российские подразделения. на какой-то период военные даже откатывались назад ради того, чтобы более выверено провести боевую операцию.

Потому что противник не считается с потерями живой силы, а для нас важен каждый человек. Поэтому, если есть возможность грамотно выполнить задачу, при этом минимизировать потери и не потерять территорию, по сути, все варианты используются. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что село Старомайорское расположено на Времевском выступе. По данным российского министерства по обороне, оно было взято под контроль российскими силами весной 2022 года. Численность населения до начала боевых действий на специальной военной операции в Старомайорском составляла около 1 тысячи человек. Наиболее интенсивные сражения в районе ведутся последние несколько недель.

Пушилин сообщил о контроле Клещеевки в ДНР российской армией.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live