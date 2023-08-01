Пушилин сообщил о контроле Клещеевки в ДНР российской армией

Врио главы ДНР рассказал об обстановке в регионе СВО.

Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска находится в настоящее время под контролем российских Вооруженных сил. Соответствующей информацией с журналистом Владимиром Сольвьевым поделился временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник выступил в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что данное село регулярно подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины.

Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Денис Пушилин публично сообщал о том, что на флангах города Артемовска (украинское название - Бахмут) , в том числе в районе Клещеевки, идет ожесточенное противостояние между Россией и ВСУ. Периодически противнику удается занимать боевые позиции, однако специальные подразделения РФ выбивают и отодвигают противника с территории.

В ДНР и других регионах РФ пройдет День памяти детей - жертв войны в Донбассе.

Фото и видео: Вконтакте / Cоловьев Live