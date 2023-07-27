В ДНР и других регионах РФ пройдет День памяти детей - жертв войны в Донбассе

Денис Пушилин рассказал о памятном дне в регионе.

Траурные мероприятия ко Дню памяти детей - жертв войны на территории Донбасса состоятся в четверг 27 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) и других регионах страны. Данная дата была установлена указом губернатора ДНР Денисом Пушилиным от 11 июля 2022 года. Таким образом власти хотят почтить жертв, которые с 2014 года погибли из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Речь идет о почти 300 несовершеннолетних гражданах.

Всего вследствие военной агрессии Украины на территории Донбасса с 2014 года погибли 289 детей, ранены - 681. уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк

Напомним, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, в котором преобладает русскоязычное население, фиксировались массовые протесты несогласных с новым политическим курсом киевского режима. В ответ на эту реакцию власти на Украине с середины апреля того же года стали проводить военную операцию на Донбассе с использованием авиации, массированными обстрелами гражданского населения. Известно, что на территории ДНР погиб 231 ребенок, ранения получили еще 499 детей. В ЛНР погибли 58 детей, 182 ребенка были ранены.

Пушилин заявил, что ВСУ потеряли около 30% западной техники на линии соприкосновения.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.