Врио главы ДНР рассказал о ликвидации техники натовского образца на СВО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 30% западной техники на линии соприкосновения во время своего контрнаступления в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующей статистикой чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24".

Мы видели, какое количество боеприпасов, какое количество техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. То, что сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено в районе 30%... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live