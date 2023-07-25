Пушилин заявил, что ВСУ потеряли около 30% западной техники на линии соприкосновения

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 30% западной техники на линии соприкосновения во время своего контрнаступления в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующей статистикой чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24".
Мы видели, какое количество боеприпасов, какое количество техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. То, что сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено в районе 30%...
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин считает, что на Украине еще есть резервы для мобилизации.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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