Врио главы ДНР рассказал о том, что новички на линии сражений со стороны Украины демотивированы и неподготовлены.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о "нескончаемых" волнах всеобщей мобилизации на Украине. Чиновник пояснил, что у противника все еще остаются резервы личного состава, которые могут использоваться киевским режимом для атак, которые не остаются успешными. По мнению врио главы ДНР, ситуация с мобилизацией на Украине "переходит все грани", так как армия отправляет на сражения демотивированных и неподготовленных людей.

Все же пока количеством у них есть возможность по крайней мере совершать атаки, пускай безуспешные, но, тем не менее, это требует особого внимания со стороны наших подразделений, конечно, с учетом тех задач, что надо беречь личный состав. Денис Пушилин, врио главы ЛНР

Пушилин назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР.

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