Пушилин назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР

ВРио главы ДНР рассказал о ситуации на угледарском направлении.

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике остается сложной, но контролируемой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Эксперт заметил, что на многих участках специальной военной операции фиксируется позиционное противостояние. Однако каких-либо

Ситуация остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Он уточнил, что на многих участках идет позиционное противостояние, существенных изменений на линии соприкосновения не происходит. При этом на угледарском направлении ежедневно противник совершает не менее пяти попыток прорвать оборону ВС РФ. Однако при этом ВСУ несут значительные потери личного состава, техники, после чего - отходят.

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