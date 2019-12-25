Военные заявили о действиях иностранного контингента, нарушающего международные права.

Российские военные обеспокоены интенсивностью перемещений техники коалиции в Сирии. Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов. Контр-адмирал подчеркнул, что в регионе увеличилось количество перевозок грузов и боевых средств сил, возглавляемых Вашингтоном.

Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования Александр Карпов, российский военнослужащий

По мнению специалиста, правительственные силы Сирии могут самостоятельно справиться с боевиками на территории государства, а присутствие международной коалиции является незаконных и противоречащим требованиям права. Оно также наносит ущерб политической стабильности региона. Российские военные продолжают прилагать усилия по восстановлению привычной для гражданского населения жизни. В частности, речь идет о районе Тай. Там не осталось действующих больниц, поэтому сирийцам нужна предоставляемая медиками квалифицированная помощь.

ВКС РФ подняты в воздух в Сирии в ожидании мощного удара террористов.