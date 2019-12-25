ВКС РФ подняты в воздух в Сирии в ожидании мощного удара террористов

Боевики могут совершить диверсии против армии Сирии и атаковать населенные пункты.

Военно-космические силы России подняты в воздух в Сирии в ожидании мощного удара террористов. Об этом сообщили журналисты из издания "Актуальные новости". В СМИ уточнили, что в настоящее время военные фиксируют обострение вооруженного конфликта на северо-западном направлении в стране. Специалисты уверены в том, что группировки боевиков завершают процесс подготовки к атаке. на это указывают сведения о переброске техники на указанную территорию. В частности, замечены минометы со стороны противника.

За перемещениями джихадистов в Идлибской зоне деэскалации, где они концентрируют свои силы, в частности, следят разведывательные беспилотники. заявление СМИ

Военные считают, что террористы хотя устроить провокации против правительственных сил Дамаска, а также атаковать несколько населенных пунктов. Сейчас российские разведчики взяли ситуацию на контроль.

СМИ: Турция намерена нанести сотни ударов по району сирийской армии.

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