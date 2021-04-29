СМИ: Турция намерена нанести сотни ударов по району сирийской армии

Аналитики подозревают подготовку Анкарой массированной атаки на силы Башара Асада.

Турция намерена нанести сотни ударов по району сирийской армии. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По информации от источника, правительственные силы Башара Асада расположены по всей северной части государства. Предположительно, атаку Анкара совершит при одновременном запуске нескольких сотен ракет. На данный момент в Сирию из Турции переброшены грузовики с реактивными снарядами.

Воздушная разведка ВКС России выявила на юге зоны деэскалации Идлиб концентрацию террористов, они заканчивают подготовку удара по подконтрольным Дамаску регионам и силам САА. заявление "Авиа.про"

Журналисты из "Русской весны" опубликовали кадры подготовки боевиков, которые в настоящее время находятся на северо-западе республики. На данный момент на вооружении Дамаска есть средства ПВО, которые могут отразить удары террористов. Однако в случае массированного ракетного нападения перехватить все боеголовки система не сможет.

Перелет российского VIP-самолета ВКС заинтересовал израильских журналистов.

Фото и видео: YouTube/Rusvesna .su34