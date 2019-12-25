Российские военные контролируют действия французского фрегата в Черном море

Судно вооружено управляемыми ракетами.

Силы Черноморского флота РФ контролируют действия французского фрегата Auvergne ("Овернь"), который зашел в воды Черного моря. Об этом сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной.

Известно, что надводное судно вооружено управляемыми ракетами.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря. из сообщения НЦУО

В российском министерстве иностранных дел ранее заявили, что Североатлантический альянс намеренно "испытывает на прочность" Россию. В ведомстве отметили, НАТО направляет военный флот и авиацию к госграницам РФ, связывая эти действия с проведением военных учений в Черном море. МИД подчеркивает, что Москва не может не реагировать на происходящее, так как в последнее время наблюдается усиление присутствия военных сил альянса в акватории Черного моря.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

Фото: defense.gouv.fr