Российские туроператоры вывезли из Турции всех задержавшихся туристов

В АТОР сообщили, что проблема решена практически на 100 процентов.

Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, задержавшихся с прошлой недели из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты отметили, что процент отмен поездок, в основном на рейсах авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines, за период сбоев в расписании авиасообщения в период с 6 по 9 мая составил от 3 до 20 процентов в зависимости от конкретного оператора.В АВТОР добавили, что 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в столицу РФ сейчас выполняются по расписанию.С 10 по 13 мая турецкий перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13 процентов от общего количества рейсов) были задержаны для вылета более чем на час. Порядка 73 процента задержанных рейсов авиакомпании пришлось на курорт Анталья. Среднее время задержки для пассажиров составляло 4,5 часа.

Работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с "опоздавшими к началу отпуска" из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке. На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые "застряли" в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию. сообщение АТОР

Напомним, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг, 8 мая, отменила все рейсы со своих курортов Анталья, Бодрум и Даламан в российские города. Эта ситуация затронула не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали с клиентами вопросы, связанные с отменой перелетов. Иностранная компания-перевозчик возобновила прямые рейсы с турецких курортов в Москву в пятницу. Министерство по транспорту России, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме. Известно, что отмененные рейсы за 8 мая выполнили компании-перевозчики Azur Air и SouthWind.

Студент из Петербурга отсудил у "Аэрофлота" более 100 тыс. рублей за недопуск на рейс.

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