Студент из Петербурга отсудил у "Аэрофлота" более 100 тыс. рублей за недопуск на рейс

Гражданин предоставил заграничный паспорт, действующий студенческий вид на жительство, срок действия которого истекал осенью 2024 года, и уточнил, что направляется в Турцию для сдачи экзаменов.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение удовлетворить требования истца Роберта Пучкова, обратившегося с иском к авиакомпании "Аэрофлот". Истец обратился в суд после того, как в марте 2024 года авиакомпания отказалась допустить его на борт рейса в Стамбул, мотивируя отказ отсутствием надлежащих документов для въезда в Турцию.

Гражданин предоставил заграничный паспорт, действующий студенческий вид на жительство, срок действия которого истекал осенью 2024 года, и уточнил, что направляется в Турцию для сдачи экзаменов. Несмотря на наличие соответствующих бумаг, пассажиру было отказано в посадке, а уплаченные за билет средства возвращены не были. Роберт Пучков приобрел альтернативные авиабилеты сначала до Дубая, а затем до Стамбула, и беспрепятственно пересек границу Турции с теми же самыми документами. Размер исковых требований составлял 121,3 тыс. рублей.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд постановил, что пассажир обладал законным правом совершить поездку в Турцию. В итоге авиаперевозчик обязан компенсировать истцу следующие суммы: 34,7 тыс.рублей за неиспользованный авиабилет, 68,9 тысячи рублей в качестве возмещения общих убытков, а также 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. Авиакомпании назначен штраф в размере 54,3 тысячи рублей.

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Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу