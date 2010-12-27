Российские туристы назвали самые скучные европейские города

В топ-3 попали Хельсинки, Братислава, Карловы Вары.

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование сайта Aviasales. По мнению туристов, в указанных городах мало развлечений, поэтому отправляться туда надолго нет смысла.

Для осмотра достопримечательностей путешественникам хватит одного неполного дня. За неинтересность столицы Финляндии проголосовали 30% респондентов

Часто плохая погода, мало достопримечательностей и за неделю можно соскучиться по дому. Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей говорят туристы

Еще 15% сочли скучным отпуск в Братиславе (Словакия), так как там мало достопримечательностей и дорогие сувениры. Столько же опрошенных оказались недовольны Карловыми Варами в Чехии из-за того, что город маленький и в нем мало развлечений.

Около 10% разочарованы Мюнхеном. После 20 часов вечера в городе некуда пойти, ведь открыты только бары.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Pixabay.com

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