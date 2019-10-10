Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Некоторым приходится отказываться от предметов первой необходимости.

Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне. Чаще всего жители страны отказывают себе в отдыхе, развлечениях и медицине. К такому выводу пришли социологи после проведенного опроса. Исследование организовало аналитический центр НАФИ.

По данным опроса, от путешествий пришлось отказаться 46% населения. На туризм им не хватает денег. Каждый пятый не может отправиться в поездку к родственникам и друзьям. Еще 29% экономят средства на походах в кино и театры.

В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году - по 4%, а в 2019 году - по 10% и 9% соответственно комментируют проблему социологи

Около 27% решили повременить в лечением, доля таких россиян возросла на 5% с 2015 года. Почти 21% предпочтет ходить в старой и поношенной одежде и обуви, а не покупать новинки. А вот 18% населения приходится отказываться даже от необходимых семье предметов домашнего обихода.

Отметим, что опрос проводился в августе 2019 года. В нем участвовало более 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что выборжане говорят об идее фотопанно "Бессмертный Полк".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour