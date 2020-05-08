Российские телеканалы 9 мая покажут Парад Победы 1945 года

К празднику было оцифровано 1,5 тысячи метров кинопленки.

В субботу, 9 мая, российские телеканалы покажут полную запись Парада Победы 1945 года. Уникальный контент представят Первый канал и "Победа". Об этом пишет ТАСС.

К 75-летию со дня окончания войны было оцифровано 1,5 тысячи метров кинопленки. Ранее она находилась в спецхране и была не доступна зрителям. Трансляция первого в истории Парада Победы начнется сразу после обращения президента Владимира Путина.

Напомним, первый парад состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. В торжественном шествии приняли участие более 12 тысяч бойцов, среди которых были герои СССР и кавалеры ордена Славы. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал - маршал Георгий Жуков. В тот день по Красной площади прошли 12 полков и около 1,4 тысячи музыкантов.

Ранее мы писали, что песню "День победы" споют в 27 странах на разных языках.

Видео: YouTube / Kz2372