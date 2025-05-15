Российские танкисты уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении

"Центр" выполнил задачу при поддержке артиллерии и дронов на СВО.

Российский расчет 130-миллиметровой пушки "М-46" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 15 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции представителями 90-й гвардейской танковой дивизии танкового соединения "Центральной" группировки войск. Известно, что военнослужащие размаскировали артиллерийское орудие, затем навели дуло на указанные координаты и выстрелами двух снарядов 130-миллиметрового калибра успешно поразили объект противника. Контроль поражения цели вели операторы беспилотников. Благодаря слаженным и оперативным действиям отечественных расчетов беспилотной авиации и артиллеристов цель ВСУ была уничтожена с минимальным расходом снарядов.

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили хранилища с техникой ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России