На ореховском направлении СВО "Днепр" поразил цели противника.

Российские артиллерийские подразделения из буксируемого орудия "Гиацинт-Б" поразили хранилища с оружием и техникой Вооруженных сил Украины, размещенные на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Также десантники уничтожили пункты временной дислокации личного состава противника на ореховском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 15 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции представителями Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск при группировке войск "Днепр". Ранее операторы беспилотников уведомили бойцов о том, что противник стягивает технику и вооружение в заброшенныйколхоз. Разведчики передали сведения о позициях врага на командный пункт, после чего дежуривший расчет выдвинулся на огневую позицию.

Прицельным огнем артиллеристы уничтожили хранилища с вооружением и техникой в тылу противника на правом берегу Днепра, не оставляя неонацистам никаких шансов для ведения активных боевых действий. пресс-служба Минобороны РФ

Командир орудия с позывным "Шах" объяснил журналистам в видеоролике, что отечественное орудие успешно уничтожает управление, связь, БПЛА, личный состав и близко подъезжающую к берегу технику армии киевского режима. Военнослужащий с позывным "Саратов" заметил, что по большей части десантники стреляют по артиллерийским установкам и по живой силе ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России