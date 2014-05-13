Саперы "Запада" уничтожили MaxxPro ВСУ в Харьковской области

Инженеры использовали роботизированную платформу для противодействия натовской технике.

Российские специалисты с применением роботизированного комплекса уничтожили на минном шлагбауме бронированную машину MaxxPro Вооруженных сил Украины американского производства на территории Харьковской области, Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 15 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции инженерами 45-ой отдельной инженерной бригады при "Западной" группировки войск. Опубликованы кадры объективного контроля с разведывательного беспилотника, которым зафиксирован подрыв на мине западной техники, попытавшейся прорваться сквозь контролируемый отечественными подразделениями участок дорожного полотна.

.... Применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ... устанавливают минные шлагбаумы на путях подвоза материальных средств и боеприпасов противника. пресс-служба Минобороны РФ

Российские операторы беспилотников продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений противника. На этот раз боевой расчет роботизированного комплекса, который работает над установкой минных заграждений, установил препятствия на путях подвоза и ротации личного состава киевских националистов на боевые позиции.

Российские бойцы в Миролюбовке мелкими группами прорвались к позициям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России