Артиллерия и FPV-дроны помогли штурмовикам продвинуться вперед по ДНР.

Российские штурмовые подразделения при освобождении населенного пункт Миролюбовка на территории Донецкой народной республики успешно преодолели открытую местность под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), мелкими группами прорываясь к позициям противника. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 15 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие отметили, что перед наступлением на поселок велась артиллерийская подготовка, наносились авиационные удары по укрепленным объектам армии киевского режима. В ходе сражений бойцы выбивали врага из подвалов домов и прочих укрытий.

Штурмовые группы действовали в условиях ожесточенного сопротивления. Преодолевая открытую местность под артиллерийским огнем и атаками вражеских дронов, российские бойцы мелкими группами прорвались к вражеским позициям. пресс-служба Минобороны РФ

Во время боев за землю было уничтожено большое количество украинских бронированных машин и автомобилей. Вооруженные силы РФ совершали ракетные удары по технике FPV-дронами, срывая ротацию личного состава противника на занимаемых им позициях.

Минобороны показало кадры боевой работы орудий "Гиацинт-С".

Фото и видео: Минобороны России