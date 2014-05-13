Российские бойцы в Миролюбовке мелкими группами прорвались к позициям ВСУ

Российские штурмовые подразделения при освобождении населенного пункт Миролюбовка на территории Донецкой народной республики успешно преодолели открытую местность под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), мелкими группами прорываясь к позициям противника. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 15 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие отметили, что перед наступлением на поселок велась артиллерийская подготовка, наносились авиационные удары по укрепленным объектам армии киевского режима. В ходе сражений бойцы выбивали врага из подвалов домов и прочих укрытий.
Штурмовые группы действовали в условиях ожесточенного сопротивления. Преодолевая открытую местность под артиллерийским огнем и атаками вражеских дронов, российские бойцы мелкими группами прорвались к вражеским позициям.
пресс-служба Минобороны РФ
Во время боев за землю было уничтожено большое количество украинских бронированных машин и автомобилей. Вооруженные силы РФ совершали ракетные удары по технике FPV-дронами, срывая ротацию личного состава противника на занимаемых им позициях.
Минобороны показало кадры боевой работы орудий "Гиацинт-С".
Фото и видео: Минобороны России
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